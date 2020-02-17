» أول ضحية لهاني شاكر.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء

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متابعات- أمينة عبد العال

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هاني شاكر

شرطة السياحة

عمر كمال

#بنت الجيران

تنفيذا لقرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بمنع مشاركة مطربي المهرجانات من المشاركة في أي حفل، منعت شرطة السياحة مغنيا لمهرجانات عمر كمال من المشاركة بأحياء حفل زفاف بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، حسبما نشرت العديد من الصحف المحلية.

ووجه الفنان هاني شاكر الشكر لشرطة السياحة لتنفيذها القرار الص2ادر من النقابة، حسبما أعلن المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضي.

و اكتسح مطرب المهرجانات عمر كمال الساحة الشعبية بمهرجان"بنت الجيران" وأن كانت هناك بعض الخلافات مع "شاكوش" لاتهام كمال له بأنه تجاهل مشاركته الأغنية.

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر بيان طالب فيه المنشآت السياحية بمنع مطربي المهرجانات من المشاركة في الحفلات، ورد عمر كمال "ماتدبحنيش وتقطع عيشي".


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