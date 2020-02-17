  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرهان ونتنياهو

الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء السودان

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ميدو وغالي

ميدو يهاجم كهربا .. وحسام غالي يحرجه على الهواء

محمد صلاح

تحذير قوي لبديل محمد صلاح من التفاوض مع ليفربول

شاب

أعلن توبته في فيديو .. ثم مات بعد أسبوع .. شاب يتصدر مواقع التواصل

جمال ريان

تسريب مستند يكشف الرواتب المهولة لمذيعي قناة الجزيرة

فايلر

نجم الأهلي غاضب من "فايلر" بسبب اقتراحه المهين لتاريخه

محمد صلاح

ذعر في مدينة مدريد بسبب محمد صلاح

عمرو أديب

عمرو أديب يكشف عن كارثة جديدة تجتاح مواقع التواصل

منع الشباب من دخول سيتي ستارز منعا للتحرش

عن ظهور كورونا في "سيتي ستارز".. متحدث "الصحة" يكشف هذا القرار

ردا علي اجتماعه بـ"البرهان"..ا

الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء السودان

عرب وعالم

البرهان ونتنياهو
البرهان ونتنياهو
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

نتنياهو: الطيران الإسرائيلي بدأ التحليق في الأجواء السودانية

#

إسرائيل تقمع مسيرة بالقدس خرجت تضامنا مع معتقلين

#

سلفاكير: السلام مهم لتحقيق الاستقرار في بلادي والسودان

#

مسيرة في غزة تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين بإسرائيل

السودان

نتنياهو

البرهان

الطائرات الإسرائيلية

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأ تطير في أجواء السودان ، لافتا إلي أنه نتيجة للاجتماع المثمر الذي عقده مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أمام عدد من القيادات اليهود الأميركيين، نشرتها"سكاي نيوز":" الآن نحن نبحث التطبيع السريع أول طائرة  إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان ، لافتا إلي أن هذا الخط الجوي للرحلة قلص الرحلة من إسرائيل إلي أمريكا الجنوبية بحوالي 3 ساعات.

وكانت إسرائيل تعتبر السودان في السابق تهديد أمني بالتزامن مع شكوك باستخدام إيران للأراضي السودانية لتهريب الذخائر إلي قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الخرطوم أعلنت في الخامس من فبراير  أنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية علي الطيران في الأجواء السودانية وذلك بعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندة، ولم يتم الإعلان عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول ضحية لهاني شاكر.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء
» معشوق الجماهير الأهلاوية: رحلت عن الفريق رغمًا عن أنفي
» تعليق مهين من فنان شهير بشأن زوجته بعد إعلان طلاقهما
» مفاجأة جديدة تغير مجرى قضية انتحار الفنانة "كارولين" بشقتها
» فنان يشارك في حملة مقاطعة محمد رمضان .. ويحرجه برسالة قوية
» مصري عائد من "ووهان" يكشف تفاصيل الأوضاع هناك
» المصريون ينفقون 32 بالمائة من أموالهم على هذا الأمر
» متحدث النواب: المهرجانات أخطر على مصر من "كورونا"
» هاني شاكر: لهذا السبب الخطير تم منع أغاني المهرجانات
» أزمة داخل أتليتكو مدريد بسبب محمد صلاح
» الصين تعلن التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان