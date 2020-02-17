ميدو يهاجم كهربا .. وحسام غالي يحرجه على الهواء

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كهربا

حسام غالي

ميدو

شن أحمد حسام "ميدو" - نجم الزمالك الأسبق - هجوما حادا على محمود عبد المنعم "كهربا" - نجم الأهلي - بعد تركه الزمالك والانتقال للأحمر .

وقال "ميدو" أثناء استضافته عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" : كهربا خرج من الباب الصغير، ومحدش هيفتكره في الزمالك، والتاريخ بيقول اللاعيبة اللي زي دي لما تعتزل هتعاني من مشاكل، هو صفقة ناجحة للأهلي.

لكن حسام غالي - نجم الأهلي السابق - الذي كان حاضرًا ، رد قائلا: كهربا مش محسوب على الزمالك، هو ابن من أبناء الأهلي

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