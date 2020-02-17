تحذير قوي لبديل محمد صلاح من التفاوض مع ليفربول

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كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن تحذير شديد اللهجة تلقاه تيمو فيرنر - لاعب فريق لابيزيج الألماني - من إدارة فريقه بعد أنباء عن دخول فريق ليفربول الإنجليزي بقوة من أجل ضمه.

وقالت الشبكة إن ليفربول يريد حسم الأمور مع "فيرنر" كبديل للنجم المصري محمد صلاح الذي تؤكد الكثير من التقارير أنه سوف يرحل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن "فيرنر" يرغب في الانتقال إلى ليفربول بالفعل لكن تمسك ناديه الألماني به حال دون حدوث الأمر.

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