أعلن توبته في فيديو .. ثم مات بعد أسبوع .. شاب يتصدر مواقع التواصل

17 فبراير 2020 - 07:04 ص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو لشاب يبلغ من العمر 34 سنة .



ونشر الشاب مقطعا فيديو عبر صفحته يؤكد أنه قرر تغيير حياته تماما والابتعاد عن كل المعاصي التي كان يفعلها.



وأضاف: كنت أعيش حياة يتمناها كل شاب .. وظيفة جيدة ، وفتيات ، وسيارة فارهة ، ثم قررت تغيير كل شيء .



وتابع: غيرت وظيفتي وسوف أفتتح مطعما وأصبحت أصلي ، و وجهي أصبح أكثر نورًا بسبب تأديتي للصلاة.



وبعد أسبوع من تسجيل هذا الفيديو توفي الشاب في حادث مما أعطى مقطع الفيديو الخاص به أهمية واسعة وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.





