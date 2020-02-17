أعلن توبته في فيديو .. ثم مات بعد أسبوع .. شاب يتصدر مواقع التواصل

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو لشاب يبلغ من العمر 34 سنة .

ونشر الشاب مقطعا فيديو عبر صفحته يؤكد أنه قرر تغيير حياته تماما والابتعاد عن كل المعاصي التي كان يفعلها.

وأضاف: كنت أعيش حياة يتمناها كل شاب .. وظيفة جيدة ، وفتيات ، وسيارة فارهة ، ثم قررت تغيير كل شيء .

وتابع: غيرت وظيفتي وسوف أفتتح مطعما وأصبحت أصلي ، و وجهي أصبح أكثر نورًا بسبب تأديتي للصلاة.

وبعد أسبوع من تسجيل هذا الفيديو توفي الشاب في حادث مما أعطى مقطع الفيديو الخاص به أهمية واسعة وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.


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