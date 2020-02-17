عمرو أديب يكشف عن كارثة جديدة تجتاح مواقع التواصل

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المصريون ـ متابعات

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تعليق ناري لـ"أديب" على تغريدة "خطيبي هيترحل على الجبهة"

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادًا على التحدي المنتشر في المدارس والمعروف بـ "كسارة الجماجم"، معقبا: "لعبة قذرة" مشيرا الى أنه يجب التحذير داخل المدارس والبيوت أنها لعبة قاتلة .
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية  mbc  مصر، يوم الأحد، : "لعبة هتودينا في ستين داهية.. إلهي تنكسر جمجمة اللي اخترع التحدي ده، ربنا يحفظنا من التيك توك وأمثاله".




 

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