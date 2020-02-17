عمرو أديب عن الكورونا: "عاوزين نعدي مرحلة الهري"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دولة الإمارات أعلنت ظهور تاسع حالة إصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية حذرت اليوم من خطورة تفشي كورونا، مشيرا إلى أهمية تخطى مرحلة النميمة عن الإصابة بالفيروس في مصر، والاهتمام بطرق رفع المناعة من خلال التغذية السليمة، واتباع التعليمات الصحية، والنظافة.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد، أن الأمر مازال سهلا في مصر، ولم تظهر سوى حالة واحدة، مشيدا بالفيلم الذي أصدرته وزارة الصحة لتوضيح مراحل إحضار المصريين من ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا، معقبا: "خيرا ما فعلته الإدارة المصرية".