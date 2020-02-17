حسن شاكوش يتحدى هاني شاكر: "مش هبطل غناء"

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عقب المطرب حسن شاكوش، علي  قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بإيقاف التعامل مع مطربين المهرجانات نهائيا وهذا قرار لن يتم التراجع فيه، قائلا : "أنا راضي بأي قرار ياخده الفنان هاني شاكر.. وكلامه على راسي.. بس مش هغني ليه؟!
وأوضح شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الاحد، أنه مع أي قرار يتخذة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أنا معه فيه .
وتابع :" أنا مش بغني مهرجانات بس.. أنا بغني لعبدالحليم حافظ ولكل الناس "، وعن إلغاء تصريح النقابة الخاص به بالغناء  أشار إلى أن الفنان هانى شاكر قال أنه معجب بصوتى وأعطانى تصريح .

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