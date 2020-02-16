» متحدث النواب: المهرجانات أخطر على مصر من "كورونا"

16 فبراير 2020 - 11:43 م

تحدث النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، حول قرار نقابة الموسيقيين منع أغاني المهرجانات.



وقال حسب الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تواصلت مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين وطالبته بالثبات في مواجهة ظاهرة المهرجانات التي تستهدف تغيير هوية الدولة المصرية».



وتابع قائلًا: «مواجهة المهرجانات مسؤولية مشتركة بين الجميع في الدولة المصرية»، مردفا «مصر كانت تصدر للعالم العربي الفن والطرب والآن هناك شخص يخلع ملابسه على المسرح ويدعي أنه الأفضل».

