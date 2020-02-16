توقيف 12 مشجعا إثر أعمال شغب كروية شمالي المغرب

16 فبراير 2020 - 11:21 م

أوقف الأمن المغربي، الأحد، 12 مشجعا يشتبه في تورطهم في أعمال عنف وشغب عقب مباراة كرة القدم أقيمت بمدينة آسفي (شمال).



كانت أعمال شغب اندلعت عقب المباراة التي جمعت فريقي الأولمبيك الرياضي لأسفي واتحاد جدة السعودي، السبت، ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية؛ ما أسفر عن إصابة 7 من عناصر الأمن.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اطلعت الأناضول على نسخة منه، إنه "يشتبه في تورط الأشخاص الـ12 الموقوفين وضمنهم 7 قاصرين، في عمليات رشق بالحجارة، وإلحاق أضرار مادية وتخريب ممتلكات عمومية، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم".

وأوضح البيان أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة 5 عناصر من الشرطة، وعنصرين من القوات المساعدة (قوات أمن تساعد الشرطة) بجروح نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.



بينما طالت الخسائر المادية 23 سيارة خاصة، وكذا 9 مركبات تابعة للأمن الوطني، ومركبة واحدة خاصة بالقوات المساعدة.