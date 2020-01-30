خالد مشعل: "صفقة القرن" تصفية للقضية الفلسطينية

30 يناير 2020 - 11:40 م

قال خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس"، إن خطة السلام الأمريكية المزعومة للشرق الأوسط، "تصفية للقضية الفلسطينية".



جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "العاشرة" على تلفزيون "المملكة" الأردني (حكومي)، الخميس، من مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف مشعل أن "الصفقة رؤية إسرائيلية تبناها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب المأزوم من (رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين) نتنياهو المأزوم، والطرف المعني (فلسطين) كان غائباً".

وتابع: "هذه الصفقة إلى فشل وإلى زوال.. ترتيب الصف الفلسطيني خطوة كبيرة أولى في مواجهة الصفقة.. نحن لا ننتظر أن تفشل الصفقة من ذاتها (بل) نحن من سيفشلها".

وأشاد مشعل بالموقف الأردني، مشيراً إلى أن المملكة متضررة من الصفقة، لأنها الأقرب لفلسطين والموقف الأردني التقليدي مع الموقف الفلسطيني وهو منحاز للمصلحة الفلسطينية.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.