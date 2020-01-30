مسيرة في غزة رافضة لـ"صفقة القرن" المزعومة

30 يناير 2020 - 11:10 م

شارك عشرات الفلسطينيين، الخميس، في مسيرة احتجاجية رفضا لـ"صفقة القرن" المزعومة.



وأشعل المشاركون في المسيرة التي دعت لها حركة "حماس" في مدينة غزة، إطارات السيارات، كما رددوا شعارات رافضة للصفقة الأمريكية.



وفي كلمة له خلال المسيرة، أكد القيادي في "حماس"، طاهر النونو، أن "شعبنا ومقاومته وقواه الحية لن يمرروا صفقة القرن".



وأضاف أن "كل من يعمل على تمرير هذه الصفقة سيلفظ وسيخلد في سجل الخائنين".



ولفت إلى أن "وحدة شعبنا الفلسطيني هي الخطوة الأولى على طريق إفشال هذه الصفقة".



ودعا النونو إلى "وضع خطط عملية جامعة لإفشال هذه الصفقة".



ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.

