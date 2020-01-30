» المغرب يعلق رحلاته الجوية للصين بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة الطيران المغربية تعليقا لرحلاتها بين الدار البيضاء وبكين حتى نهاية فبراير، في وقت تشهد الصين انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بما لا يقل عن 170 شخصا.



وعزت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان لها القرار الساري المفعول ابتداء من الجمعة وحتى 29 فبراير إلى "التراجع القوي في الطلب على رحلات الدار البيضاء - بكين - الدار البيضاء".