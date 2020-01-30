الكشف عن حقيقة إصابة مصريين بفيروس كورونا في أمريكا

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، حقيقة إصابة مصريين بفيروس كورونا في أمريكا .
وأكد "أمين"، خلال اتصال هاتفي عبر سكايب ببرنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الجالية المصرية في نيويورك بصحة جيدة، ولم ترصد أي إصابات بالفيروس بينهم.
وأشار "أمين "إلى أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بأن السوشيال ميديا تسببت في تهويل الوضع، وإثارة خوف المواطنين ،منوها أن نسبة الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس الكورونا لا تتعدى 4%، حيث أن ليس كل مصاب بالفيروس سيتوفى إلا إذا كان المصاب لديه نقص في المناعة أو شخص مسن.

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