حماية المستهلك: حملات رقابية على المخابز ومنافذ التموين

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المصريون ـ متابعات

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أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضي عبد المعطي، أنه تم الاتفاق على إطلاق حملات رقابية على المخابز ومنافذ التموين والأسواق تبدأ من 5 صباحًا يوميًا لضبط ممارسات من شأنها أن تضر بالمستهلك .
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقاء خاص على  فضائية " اكسترا نيوز" الخميس 30يناير، أن الجهاز يتعاون بالتنسيق مع محافظ كفر الشيخ لإطلاق مبادرة اليوم المفتوح لبحث شكوى المواطنين بالمحافظة، لافتًا إلى أن هناك تنسيق تام بين العديد من الأجهزة لإطلاق المبادرة.
وتابع أن هناك مشاركة من 88 شركة ومؤسسة من القطاع العام والخاص للاهتمام بمصلحة المستهلك، وتلقي شكاوى المواطنين.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك بأن هذه المبادرة تأتى في إطار إستراتيجية الدولة، بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعه التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار.

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