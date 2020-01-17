سر حضور ولي عهد أبوظبي افتتاح "برنيس"

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الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي
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إيمان هاني

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الحياة

أبو ظبي

السيسي

توفيق عكاشة

برنيس

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن سر حضور الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، قائلا :" جاء لكي يطمئن قلبه".

وأضاف عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، :" الجيش المصري منذ 1973 وحتى الآن، لم يدخل معركة، وأن الجيش المصري هو مؤسس العسكرية في الأرض، فهو أول جيش لأول دولة في الأرض.

وتابع :" التاريخ الذي تم دراسته في المدارس خاطئ، ولم يذكر الحقيقة كاملة، وأن مصر كانت تحكم الأرض من آسيا الصغرى إلى المحيط الأطلنطي".

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