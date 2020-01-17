سر حضور ولي عهد أبوظبي افتتاح "برنيس"

17 يناير 2020 - 11:55 ص

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن سر حضور الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، قائلا :" جاء لكي يطمئن قلبه".



وأضاف عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، :" الجيش المصري منذ 1973 وحتى الآن، لم يدخل معركة، وأن الجيش المصري هو مؤسس العسكرية في الأرض، فهو أول جيش لأول دولة في الأرض.



وتابع :" التاريخ الذي تم دراسته في المدارس خاطئ، ولم يذكر الحقيقة كاملة، وأن مصر كانت تحكم الأرض من آسيا الصغرى إلى المحيط الأطلنطي".

