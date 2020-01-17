مسئول أمريكي يكشف ما دفعته السعودية للقوات الأمريكية

17 يناير 2020 - 11:52 ص

كشف مسئول أمريكي، أن المملكة العربية السعودية، دفعت الشهر الماضي، نحو 500 مليون دولار للولايات المتحدة كدفعة أولى من التعويضات عن تكاليف القوات الأمريكية الموجودة في البلاد، بحسب "سي إن إن".

يأتي هذا في ظل تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرياض "قد أودعت بالفعل مليار دولار في حساب مصرفي تابع للولايات المتحدة".

ونقلت "سي إن إن" عن المتحدثة باسم البنتاجون ريبيكا ريباريش قولها، إنه "تماشيا مع توجيهات الرئيس لزيادة تقاسم أعباء الشركاء، أشركت وزارة الدفاع المملكة العربية السعودية في تقاسم تكلفة عمليات نشر القوات الأمريكية"، التي تدعم الأمن الإقليمي وتمنع الأعمال العدائية، وقد وافقت الحكومة السعودية على المساعدة في ضمان تكلفة هذه الأنشطة، وقدمت المساهمة الأولى".

وأشارت المتحدثة إلى أن "المناقشات جارية لإضفاء طابع رسمي على آلية للمساهمات المستقبلية التي تعوض تكلفة عمليات نشر" القوات.

يذكر أن الولايات المتحدة، نشرت الآلاف من قواتها الإضافية، وبطاريات الدفاع الصاروخي في السعودية، ردا على ما يعتبره مسئولون في البنتاجون تهديدا متزايدا من قبل إيران.

وتغطي الأموال المدفوعة من جانب السعودية التكاليف الإجمالية لنشر القوات، إضافة إلى الطائرات المقاتلة وبطاريات صواريخ "باتريوت" الدفاعية لحماية المنشآت النفطية السعودية من هجمات الصواريخ والطائرات الإيرانية.

وبدأت عمليات النشر بعدما وصفه السعوديون بالهجمات الإيرانية على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في سبتمبر 2019.