تحرك عاجل لـ "النواب"بشأن حادث أطباء المنيا

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المحور

شادية ثابت

هالة زايد

تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لتحقيق مع القائم بتدريب أطباء المنيا، قائلة : إزاي أعطى هذه الأوامر، وإزاي أعطى هذه المواعيد، كل الترتيبات غير صحيحة".

 وأضافت "ثابت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلة: "أنا في غاية الحزن والأسى عن هذا الحادث الأليم،و أدين بشدة القائم على هذا التدريب".

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "مفيش حاجة اسمها تدريب يمشي الساعة 3 بالليل، الناس منامتش طول الليل، غير أن مبدأ التدريب خاطئ، ويدل على تنفيذ الأوامر بشكل أعمى".

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