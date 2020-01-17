بأبيات للحلاج.. تدوينة مؤثرة للبرادعي عن والده

عبد القادر وحيد
بأبيات شعرية من قصيدة للحلاج ترحم محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق على والده.
وكتب البرادعي على حسابه في تويتر :" العَيْـنُ تُبصِرُ مَن تَهْوَى وتَفقده ونَاظِرُ القَلْبِ لا يَخْلُو مِن النَظَر.. إن كَانَ لَيْسَ مَعْى فَالذِكرُ مِنهُ مَعْي يَرَاهُ قَلْبِى وإنّ غَابَ عَنْ بَصَرِي.." الحلاج"، مضيفا : " رحم الله والدي بمناسبة ذكرى ميلاده".
وتفاعل متابعو البرادعي مع تجوينته، حيث كتب أحد متابعيه :" ربنا يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا تعبش وتفتكر يا دكتور وربنا يبارك فيك".
وعلق آخر :" تقول ما كان يقول وتعارض ما كان يعارض ما أشبه اليوم بالأمس".
وكان البرادعي في آخر تدوينة له أعرب عن أسفه لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : " أرى كثير من القبح والعفن والجهل والإفك والاستخفاف بالأرواح والعقول على مواقع التواصل.. الوسيلة المتدنية تقتل أي غاية مهما كانت نبيلة".
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