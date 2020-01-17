بأبيات للحلاج.. تدوينة مؤثرة للبرادعي عن والده

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البرادعي

والده

الحلاج

بأبيات شعرية من قصيدة للحلاج ترحم  محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق على والده.

وكتب البرادعي على حسابه في تويتر :" العَيْـنُ تُبصِرُ مَن تَهْوَى وتَفقده ونَاظِرُ القَلْبِ لا يَخْلُو مِن النَظَر.. إن كَانَ لَيْسَ مَعْى فَالذِكرُ مِنهُ مَعْي يَرَاهُ قَلْبِى وإنّ غَابَ عَنْ بَصَرِي.." الحلاج"، مضيفا : "  رحم الله والدي بمناسبة ذكرى ميلاده".

وتفاعل متابعو البرادعي مع تجوينته، حيث كتب أحد متابعيه :"  ربنا يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا تعبش وتفتكر يا دكتور وربنا يبارك فيك".

وعلق آخر :" تقول ما كان يقول وتعارض ما كان يعارض ما أشبه اليوم بالأمس".

وكان البرادعي في آخر تدوينة له أعرب عن أسفه لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : " أرى كثير من القبح والعفن والجهل والإفك والاستخفاف بالأرواح والعقول على مواقع التواصل.. الوسيلة المتدنية تقتل أي غاية مهما كانت نبيلة".


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