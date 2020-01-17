بكري: السيسي جابلكم صرع

17 يناير 2020 - 11:37 ص





أكد الإعلامي مصطفى بكري،أن جماعة الإخوان ، أصيبت بحالة من الذعر والهذيان والتخبط، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاعدة "برنيس" العسكرية"، معقبا :" الرئيس جاب للإخوان صرع".



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، بأن حالة الذعر التي انتابت جماعة الإخوان، سببها القاعدة غير المسبوقة، التي أعدت في موقع استراتيجي حاسم على البحر الأحمر، وتضم تشكيلات من القوات البحرية والبرية والجوية.



وتابع :" هذه القاعدة تعد تطورا استراتيجيا هائلا للقوات المسلحة، ورسالة بأن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، موجهًا التحية للقوات المسلحة، وللقيادة العامة وللشعب المصري العظيم.

