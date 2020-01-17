مصر تحذر تركيا من هذا الأمر

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سامح شكري

الخارجية المصرية

حذرت وزارة الخارجية، من إرسال قوات تركية إلى ليبيا؛ حيث إنه يجلب تداعيات سلبية إلى المؤتمر الدولي الخاص بتسوية هذا النزاع، الذي ستستضيفه برلين الأحد القادم.

جاء هذا خلال مكالمتين هاتفيتين أجراهما سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيريه اليوناني نيكوس دندياس، والإيطالي لويجي دي مايو، بحسب بيان صدر عن الخارجية المصرية.

وأكد البيان أن الاتصالين ركزا على آخر التطورات في الساحة الليبية، لاسيما إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء بلاده بإرسال قوات إلى ليبيا، مع التأكيد على "خطورة هذا الإعلان وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يعتبر في حد ذاته دليلا على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وينذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية".

وأعرب وزراء خارجية مصر واليونان وإيطاليا، حسب البيان، عن القلق الشديد من أن يؤدي إعلان أردوغان إلى "إهدار الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية".

كما تم التوافق في الاتصالين على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح "بدلا من المغامرة مجددا بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر".


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