» تعديل جديد بجهاز الزمالك

17 يناير 2020 - 11:13 ص

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، استقدام خبير تغذية جديد للانضمام لجهاز الفرنسى باتريس كارتيرون الفترة الجارية، وذلك لوضع برنامج غذائى خاص باللاعبين للمساهمة فى إعداداتهم وتجهيزهم بأفضل صورة بدنية وفنية، فى ظل المنافسات المتتالية التى تنتظر الفريق سواء فى بطولة الدورى الممتاز أو دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتناول لاعبو الفريق، وجبة الإفطار بمقر النادى قبل مرانهم الصباحى، مع تناول وجبة الغداء فى النادى أيضًا، وبذلك يتناول اللاعبين وجبتين فى اليوم من الثلاثة تحت إشراف أخصائى التغذية الجديد.