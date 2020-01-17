» معجزة.. تدفن في الجليد 18 ساعة وتعود حية

17 يناير 2020 - 11:09 ص

لقبت الطفلة" سامينا" 12 عاما بـ" الطفلة المعجزة" بعد أن استمرت أسفل الجليد لمدة 18 ساعة عقب انهيار ثلجي كبير وقع في منطقة" وادي نيلوم" في باكستان في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها مع الهند.

وتقول الطفلة المعجزة في تصريحات إعلامية " اعتقدت أنني سأموت هنا وكنت أصرخ طلبا للمساعدة و أنا مستلقية ولم أتمكن من النوم بسبب الألم الرهيب الناتج عن كسر ساقي، وكان فمي ينزف دما".

وتقول والدة "المعجزة" "شاهيناز بيبي،في تصريحات إعلامية" فقدت الأمل أنا وشقيقي أحمد في العثور علي أي فرد من أفراد أسرتي حي خاصة بعد وفاة ابني، لافتة إلي أنها كانت مع أسرتها مجتمعين حول المدفأة وفجأة حدثت الكارثة وفوجئوا بالانهيار الذي أدي إلي طمر منزلهم المكون من 3 أدوار ومات ما لا يقل عن 18 شخصا من قاطنيه".

وقال مسئولون باكستانيون أن تلك الانهيارات أدت إلي مقتل أكثر من 100 شخص ولا زال البحث جاريا عن مزيد من الضحايا.