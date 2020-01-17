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خبير يفجر مفاجأة صادمة بشأن حيل النصابين الإلكترونية

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خبير يفجر مفاجأة صادمة بشأن حيل النصابين الإلكترونية

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المصريون ـ متابعات

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فجر الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، مفاجأة مدوية بشأن الجرائم الإلكترونية، موضحا طرق الحماية من النصابين والمحتالين والتصدي لها.
وأوضح "عبد المنعم"، خلال لقائه في برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن الجريمة الإلكترونية هي استخدام أنظمة التقنيات التكنولوجية الحديثة لأحداث جريمة أو استهداف منظومة تكنولوجية.
وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن بعض القراصنة يستخدمون الرسائل الإلكترونية في جرائم الاحتيال والسرقة والأفعال غير المشروعة، مشيرا إلى أن الاختراق عبر الوسائل التكنولوجية هو جزء رئيسي في الجريمة الإلكترونية.
ولفت "عبد المنعم" إلى أن الحصول على أي بيانات دون رضا صاحبها هو جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن القراصنة يستغلون أسماء البنوك الشهيرة لسرقة الضحايا من خلال أرقام الكروت البنكية والائتمانية.
وحذر خبير أمن المعلومات من الحيل التي يلجأ إليها النصابون والمحتالون من طرق النصب على الضحايا، مشددا على أن البريد الإلكتروني "الإيميلات" المزيفة التي تنتحل صفة شركات معروفة من أخطر وسائل الاحتيال الرقمي.

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