  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:32 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هاكرز

خبير يفجر مفاجأة صادمة بشأن حيل النصابين الإلكترونية

البرلماني مصطفي بكري

مصطفى بكري: الرعب يسيطر على الإخوان بعد هذا الأمر

رئيس هيئة الاستعلامات يسب الموظفين

"الاستعلامات" تفجر مفاجأة مدوية بشأن وكالة الأناضول

وزير التموين السابق جودة عبد الخالق

وزير التموين الأسبق: تنبَّأت بفشل الجماعة الإرهابية

سد النهضة

خبير يكشف دلالات بيان واشنطن بشأن سد النهضة

وزيرة الصحة

بعد نجاتها من سحب الثقة.. تجدد المطالب بإقالة وزير الصحة

أمطار

رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة

سد النهضة

بعد «الاتفاق المبدئي».. هل أوشكت أزمة «سد النهضة» على الحل؟

أرشيفية

في بيان رسمي.. تحذير سعودي عاجل للمصريين

بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا

انتشار فيروس مُميت والصحة ترفع درجة الاستعداد

مقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة في سوريا

عرب وعالم

انتشار الجيش التركي بإدلب
انتشار الجيش التركي بإدلب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رئيس "النواب" الليبي: هناك ضباط أتراك قتلوا في البلاد

#

مقتل 24 جنديًا بمالي فى هجوم للمتشددين

#

إصابة 5 جنود إيطاليين في هجوم بقنبلة في العراق

#

الصومال.. مقتل 5 جنود في هجوم لـ "الشباب" جنوبي البلاد

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات في شمال شرق سوريا، الخميس.
وقالت المصادر إن الهجوم وقع في بلدة سولوك على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا.
وتقع سولوك وتل أبيض في منطقة سيطرت عليها تركيا ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها في توغل عبر الحدود، بدأ في أكتوبر الماضي ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أول تصوير جوي لكباري مصر الجديدة
» قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
» محافظ كفر الشيخ: المحافظة تنتج 32 بالمائة من إنتاج الأرز
» أول تعليق لـ"ترامب" على محاكمته بـ"الشيوخ" الأمريكي
» شاهد.. كلب يمزق وجه فتاة أثناء تصويرها معها
» عيار 21 يسجل 683 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب
» صورة مؤثرة لـ«ماجدة» قبل وفاتها.. لن تعرفها
» الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع بيراميدز
» شرط الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي
» السودان تُعين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة
» الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس خاد الحرمين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:59 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة