مصطفى بكري: الرعب يسيطر على الإخوان بعد هذا الأمر

أكد البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، أن جماعة الإخوان أصيبت بحالة من الرعب والتخبط بعد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية.



وأشار إلى أن حالة الذعر الإخوانية التي انتابت عناصرهم سببها افتتاح قاعدة برنيس العسكرية التي تحتوي على إمكانيات غير مسبوقة وقدرتها الشاملة العسكرية والاستراتيجية في البحر الأحمر مقامة على مساحة كبيرة وتضم القاعدة تشكيلات للقوات الجوية والبحرية والدفاع الجوية والقوات البرية.

وأشار إلى أن حالة الذعر الإخوانية التي انتابت عناصرهم سببها افتتاح قاعدة برنيس العسكرية التي تحتوي على إمكانيات غير مسبوقة وقدرتها الشاملة العسكرية والاستراتيجية في البحر الأحمر مقامة على مساحة كبيرة وتضم القاعدة تشكيلات للقوات الجوية والبحرية والدفاع الجوية والقوات البرية.