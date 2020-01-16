وزير التموين الأسبق: تنبَّأت بفشل الجماعة الإرهابية

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وزير التموين السابق جودة عبد الخالق
وزير التموين السابق جودة عبد الخالق
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المصريون ـ متابعات

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أكد جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، أنه تنبأ بفشل نظام الإخوان ولذلك اعتذر عن التواجد ضمن تشكيلة حكومتهم.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه رفض التواجد في حكومة الإخوان عندما تولى محمد مرسي الحكم وجماعته، واعتذر أيضا عن المشاركة في الحكومة الانتقالية التي ترأسها الدكتور حازم الببلاوي.
وتابع عبد الخالق، أنه صدم بالإخوان من ناحية السلوك والفكر والتطبيق، لأنه مخالف تمامًا عما يؤمن به ويسعى إلى تنفيذه، موضحًا أنه شارك في اجتماع وحيد مع محمد مرسي بصفته رئيسا للجمهورية خلال تلك الفترة مع الجنزوري، موضحًا أن ذلك الاجتماع كان شديد الحساسية لأنه غير متقبل أن يتواجد في اجتماع يضم مرسي لأنه يعرف الكثير عن جماعة الإخوان من خلال احتكاكه بهم.



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