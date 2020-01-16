ميركل تصف تعهد حفتر بالالتزام بالهدنة بـ"الخبر الجيد"

16 يناير 2020 - 10:40 م

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعهد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بالالتزام بوقف إطلاق النار بـ"الخبر الجيد".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته ميركل، الخميس، مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، في العاصمة برلين.

وفي معرض ردها على سؤال حول تعهد حفتر بالالتزام بوقف إطلاق النار، قالت ميركل "استعداد حفتر لمواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار خبر جيد".

وأكدت على ضرورة رؤية ضمان الالتزام بحظر الأسلحة قبل كل شيء، في مؤتمر برلين.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن حفتر تعهد بالالتزام بالهدنة الحالية في ليبيا.

وقال "ماس" في تغريدة نشرها، عقب لقائه حفتر في مدينة بنغازي شرقي ليبيا: "حفتر تعهد بالالتزام بالهدنة الراهنة".

وأوضح الوزير الألماني أن حفتر مستعد للمساهمة في نجاح مؤتمر ليبيا المقرر انعقاده الأحد في العاصمة برلين، و"المشاركة بالمؤتمر من حيث المبدأ".



وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا، دعيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد، قمة، دعت إليها كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وخليفة حفتر و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو.







