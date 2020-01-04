شقيقة مغن شهير تبرأ من الإسلام تنجب بعد 4شهور من زواجها

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زين مالك وشقيقاته
زين مالك وشقيقاته
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أنجبت الشقيقة الصغرى للمغني الإنجليزي من أصل باكستاني، زين مالك، مولودًا بعد 4 شهور فقط من زواجها.

وشاركت "صفاء مالك"، البالغة من العمر 17 عامًا التي تزوجت من "مارتن تيزر" في سبتمبر الماضي، صورة للمولودة التي أطلقت عليها اسم "زانيه" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها تستعد لولادة طفلة، بعد شهرين من زواجها في "برادفورد" غرب يوركشاير بإنجلترا، بمشاركة أسرتها من دون أن يظهر شقيقها المغني الشهير.

فيما لم يعرف الفترة التي أمضتها "صفاء" مع "مارتن" قبل زواجهما رسميًا.

ويعيش زين حاليًا في الولايات المتحدة، لكنه يواصل الإنفاق على جميع أفراد أسرته التي تعيش في "برادفورد"، حيث أن اشترى منزلاً لهم، بعد أن وعد برعايتهم بعد الحصول على الشهرة.

وتم توثيق الحدث في فيلمه "One Direction: This Is Us "، حيث ظهر وهو يسلم أمه التي تبكي المفاتيح المنزل الجديد.

قالت الأم: "لم يكن لدينا ما يكفي من المال لشراء منزل خاص. كنا نعيش دائمًا في مساكن مستأجرة، لذلك عرفت زين كم كان من المهم جدًا بالنسبة لي أن يكون لديّ مكان خاص بي".

وولد زين مالك في 1993 في برادفورد، لوالديه ياسر مالك وتريشيا برانان مالك، لوالد من أصول باكستانية ووالدة من أصول ايرلندية. ولديه 3 شقيقات هم دنيا وأليها وصفاء.

واشتهر من خلال عروضه المثيرة للإعجاب في برنامج المواهب التلفزيوني "The X Factor "، وعلى الرغم من عدم فوزه، إلا أن موهبتهُ أثّرت بشكل كبير في الحكام والجمهور على حد سواء.

وعملت لجنة التحكيم على تشكيل مجموعة عمل تضم أربعة مشتركين إلى جانب زين، وكانت نتيجة ذلك ولادة فرقة "وان ديراكشن"، والتي حظيت بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وبعد ذلك انفصل "زين" عن الفرقة ليبدأ العمل على ألبوماته الفردية، وكان ظهوره المنفرد الأول في أغنية Mind of Mine ، التي لاقت نجاحًا كبيرًا وقادته إلى النجومية.

ولا يعتبر "زين" نفسه مسلمًا، ولا يؤمن بالصلاة أو العذاب في الآخرة، ويقول: "لا أؤمن أنني بحاجة إلى أن آكل لحمًا معينًا تمت الصلاة عليه بطريقة معينة، لا أؤمن أن علي الصلاة بلغة معينة خمس مرات يوميًا".


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