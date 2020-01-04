«ميدو» يعلن قائمة المقاصة لمباراة المقاولون العرب

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أعلن أحمد حسام «ميدو» المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قائمة فريقه لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الأحد على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري العام.

وضمت القائمة كلا من: محمد كوكو ومحمود حمدي وأحمد مصطفى ومحمد دبش وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد مرشوح وصلاح ريكو ومحمد كنارية ومصطفى شبيطة وباولن فوافي وصلاح أمين ومحمد مسعد وشميلس بيكي وميدو جابر وصلاح عاشور وعمرو مرعي وأودو موسيس.


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