» شاهد.. ريال مدريد يتخطى خيتافي بثلاثية

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خيتافي

فاز فريق ريال مدريد علي خيتافي، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الاسباني.

وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة 34 عن طريق دافيد سوريا سوليس في مرماه بالخطأ بعد كرة مشتركة مع فاران.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني فى الدقيقة 53 عن طريق فاران من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء، واعترضوا لاعبي خيتافي علي ان النجم الفرنسي كان متسللا واستعان حكم المباراة بتقنية الفار وقررت ان الهدف صحيح واحتسب الهدف على الفور.

وأخيرا سجل لوكا مودريتش الهدف الثالث من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريره رائعة من فالفيردي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 40 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، منتظر لقاء برشلونة وإسبانيول بعد قليل، بينما توقف رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السادس.


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