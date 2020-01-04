  • السبت 04 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أردوغان

"أردوغان" ينعت "سليماني" بوصف غير متوقع

مرتضى

مرتضى يُحدد موعد رحيل اتحاد الكرة.. ويهاجم «الغندور»

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

بغداد

انفجار يهز منطقة السفارة الأمريكية ببغداد

فتاة المنصورة تتعرض للتحرش

قرار مفاجئ من «فتاة المنصورة» في قضية التحرش الجماعي

روحانى

إيران تصدم قطر

لبنانى يحرق نفسه

انتحار لبناني بسبب سوء أوضاعه المعيشية

نزار قباني وزوجته

هل قتل قاسم سليماني زوجة نزار قباني؟

كهربا

رسميًا.. «كهربا» في قائمة الأهلي لمباراة مصر

خاشقجى

«خاشقجي» عن «قاسم سليماني».. قاتل وسيُقتل

بعد ارتفاعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة

#

أسعار الذهب تعرتفع وعيار 21 يسجل 680

#

الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 672 جنيهًا

#

أسعار الذهب تشهد استقرار وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

الذهب

الأسعار

عيار 21

سوق الصاغة

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، بعد أن ارتفعت أمس بنحو 7 جنيهات.

ويقدم «المصريون» أخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث جاءت كالتالي:

سجل عيار 21 نحو 691 جنيها للجرام
فيما سجل عيار 18 نحو 592 جنيها 
بينما سجل عيار 24 نحو 792 جنيها
وبلغ سعر الجنيه الذهب محليا 5440 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.

ويوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وهى عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي يتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار. 


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أثناء تشييع جنازة.. مقتل شخصين وإصابة 4 بسبب الثأر
» شاهد.. ريال مدريد يتخطى خيتافي بثلاثية
» بعد ارتفاعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب
» رسميًا.. «كهربا» في قائمة الأهلي لمباراة مصر
» بالفيديو.. ابنة «قاسم سليماني» تحرج الرئيس الإيراني
» «آل الشيخ» يثير الجدل مجددًا بعد ظهوره مع هذا الشخص
» بالصور.. القوات البحرية تنفذ عملية برمائية في المتوسط
» بعد مقتل "سليماني".. أمريكا تكشف عن تعهدها لـ"بن زايد"
» نجم ليفربول مُتمسك بضم مهاجم الزمالك
» هذا ما فعله ترامب قبل لحظات من مقتل "قاسم سليماني"
» روسيا تعزي إيران في «قاسم سليماني»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية