» بعد ارتفاعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب

04 يناير 2020 - 07:19 م

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، بعد أن ارتفعت أمس بنحو 7 جنيهات.



ويقدم «المصريون» أخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث جاءت كالتالي:





سجل عيار 21 نحو 691 جنيها للجرام

فيما سجل عيار 18 نحو 592 جنيها

بينما سجل عيار 24 نحو 792 جنيها

وبلغ سعر الجنيه الذهب محليا 5440 جنيها.





وقفزت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.





ويوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وهى عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي يتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار.





