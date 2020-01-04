انفجار يهز منطقة السفارة الأمريكية ببغداد

04 يناير 2020 - 07:07 م

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن انفجارًا وقع قبل قليل، هز العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت نقلا عن شهود عيان، أن دوي انفجار سماع في العاصمة العراقية بغداد، مضيفة أن السبب غير معروف.

وتشير الأنباء الأولية تتحدث عن سقوط قذيفة أو صاروخ داخل المنطقة الخضراء، بحسب .روسيا اليوم".

في حين ذكرت مواقع إخبارية محلية، أن قذيفة هاون سقطت في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وتأتي هذه التطورات، عقب مقتل قاسم سليماني، القائد االسابق لفيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني يوم أمس.

وقتل "سليماني" أمس الجمعة في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد.