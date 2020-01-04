مرتضى يُحدد موعد رحيل اتحاد الكرة.. ويهاجم «الغندور»

04 يناير 2020 - 07:01 م

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على اللجنة الخماسيى المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

ونشر «مرتضى» فيديو عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، «كل رؤساء الأندية ستجتمع يوم الإثنين في اتحاد الكرة بسبب التحكيم، وهناك اجتماع آخر في الزمالك»، مضيفًا «الأسبوع القادم موعد عزلكم».

كما وجه انتقاد لاذع لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام بعد المستوى المتدني للحكام في مباريات الزمالك الأخيرة ببطولة الدوري العام بالإضافة إلى بعض الأندية الأخرى.

وتابع، «الغندور جاب حكم أهلاوي اسمه طارق سامي كاتب على صفحته في الفيس بوك الأهلي هو الحياة لإدارة مباراة أسوان، الحكم ألغى هدف شرعي للزمالك، وقام بطرد طارق حامد، وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء للفريق الأبيض».

يذكر أن فريق الزمالك سيواجه طنطا في الخامسة مساء غدًا الأحد، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري العام.