إيران تصدم قطر

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مقتل سليماني

شدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال استقباله لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لقتلها قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني في غارة بالعراق يوم أمس، بحسب الرئاسة الإيرانية.

وذكر الرئيس الإيراني "أن شهادة اللواء الحاج قاسم السليماني جعلت شعبنا أقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى... تتحمل الولايات المتحدة جميع عواقب هذا العمل الإرهابي في المنطقة وستدفع ثمناً باهظاً".

وقال "روحاني" خلال استقباله الوزير القطري الذي رجح البعض أنه ذهب إلى طهران حاملًا رسالة أمريكية من أجل التهدئة: "الأمريكيون دخلوا مسارا جديدا يشكل خطرا جسيما للمنطقة، ما يستدعي التشاور والتنسيق عن كثب بين دولها"، مضيفا، "يجب على جميع دول المنطقة الاعتقاد بأنه طالما كانت أميركا موجودة في المنطقة فلن تجد بلدان المنطقة السلام والاستقرار".

وقتل "سليماني" أمس الجمعة في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد.


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