قرار مفاجئ من «فتاة المنصورة» في قضية التحرش الجماعي

04 يناير 2020 - 06:21 م

بعد أن أثارت ضجة واسعة في مصر في الأيام الأولى من العام الجديد، إثر تعرضها للتحرش الجماعي خلال ليلة رأس السنة، قررت الفتاة ضحية الواقعة، التنازل عن المحضر الذي حررته ضد المتحرشين بها، بعد القبض على العديد منهم.

ولعبت الاتصالات والوساطات التي قادتها بعض الشخصيات من أجل تسوية الأمر بعيدًا عن القضاء دورها في إقناع الفتاة بالتنازل عن حقها القانوني تجاه المتهمين في واقعة التحرش ضدها، وحرصًا على عدم ضياع مستقبلهم في حال صدور حكم بإدانتهم.

كانت واقعة التحرش بالفتاة قد أثارت ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام وعلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه وهي محاطة بعشرات الشباب، بينما يتحرشون بها.

وبعد رصد عدد من المشتبه فيهم، ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية القبض على المتورطين في الواقعة، وتم تحرير محضر ضدهم، بناءً على المحضر الذي حررته الضحية ضدهم، قبل أن تفاجئ الجميع بالتنازل عنه، وتسوية الأمر وديًا مع أهالي المتهمين.