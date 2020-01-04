» «آل الشيخ» يثير الجدل مجددًا بعد ظهوره مع هذا الشخص

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تركي آل الشيخ
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ال الشيخ

المصريون

تركي

ايمرى

الميريا

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك ألميريا الإسباني، الجدل بعد ظهوره مع أوناي إيمري المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي.

وربط البعض تواجد إيمري مع مالك ألميريا، باقتراب الأول من تولي المسئولية الفنية للفريق الإسباني والذي ينافس بقوة على الصعود لـ«الليجا» في الموسم القادم.

من جانبه أبدى «إيمري»، سعادته بمقابلة تركي آل الشيخ، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة تجمعه بآل الشيخ معلقًا: «سعيد بتبادل الخبرات مع تركي آل الشيخ، الذي يريد تحقيق أحلامه من خلال الذكاء والعمل».

وأقيل أوناي إيمري، من منصب المدير الفني لآرسنال الشهر الماضي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق معه.

وكان ألميريا قد فسخ عقد مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل في نوفمبر الماضي، وحل مكانه جوتي نجم ريال مدريد السابق.


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