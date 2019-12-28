صور.. لاعب دولي شهير ينفصل عن زوجته ويرتبط بابنة أختها

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البرازيل

المصريون

هالك

انفصل البرازيلي جيفانيلدو فييرا دي سوزا، الشهير بـ "هالك"، مهاجم فريق شنغهاي الصيني، عن زوجته إيران أنجيلو دي سوزا"، بعد 12 عامًا من زواجهما وإنجابهما ثلاثة أطفال.

والمفارقة أن المهاجم السابق لفريق زينيت بطرسبورج الروسي، البالغ من العمر 33 عامًا ارتبط بعد انفصاله عن زوجته في يوليو الماضي بابنة شقيقتها "كاميلا".

وقال ممثل الدولي البرازيل السابق لموقع (UOL Esporte ): "اتصل هالك بوالد كاميلا وأخيها ليقول لهما الحقيقة. بدأت العلاقة بينهما في أكتوبر. هالك أعلن بنفسه الخبر، لأنه يريد أن يكون كل شيء في العلن، موقفه واضح، ولا يريد إخفاء أي شيء".

والغريب أن "كاميلا" كانت ترتبط بعلاقة جيدة مع خالتها "هالك"، حيث تبادلا نشر العديد من الصور على تطبيق "إنستجرام".

ونشرت "كاميلا" رسالة لخالتها حول ارتباطها بطليقها قائلة: "خالتي إيران، أريد أن أخبرك أن هذه الرسالة ليست تفسيرًا أو مبررًا لأي شيء. كنت بحاجة لأخبرك ببعض الأشياء التي لا يسمح لي للأسف أن أقولها شخصيًا".

وأضافت: "على الرغم من أنه غير مناسب قول ذلك الآن، إلا أنني أحبك كثيرًا وأهتم بك. "أريدك أن تعرفي أشياء قد يتحدث عنها الجميع بطريقة مختلفة، مجرد تكهنات. الغرباء لا يعرفون شيئًا على الإطلاق، وغالبًا ما يريدون أن يكون الوضع سيئًا".

وتابعت: ""لم أكن أتخيل أن ذلك قد يحدث، لكننا لا نحكم قلبنا، لا أحد محصن أو معفي منه. آسف على كل شيء، إذا استطعت الاختيار، فلن نمر بهذا، لكن الحياة لا تدور بالطريقة التي نتخيلها".

بينما قالت زوجة اللاعب البرازيلي: "من المؤسف بشدة أن هالك، غير راض عن إنهاء زواج لأكثر من 12 عامًا، لم يحترم ألم الشخص الذي كرس دائمًا الحب والمودة والاحترام له، وكذلك أطفاله، الذين يجب أن يحافظ والدهم على مصالحهم".

و"هالك" لديه ثلاثة أطفال من زوجته السابقة (31 عامًا)، هم: إيان البالغة من العمر 10 سنوات، وتياجو البالغة من العمر ثماني سنوات، وأليس البالغة من العمر ست سنوات".

ويقترب المهاجم البرازيلي من الانضمام إلى صفوف فريق إسبانيول، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقد دافع عن ألوان العديد من الفرق التي لعب لها عبر مسيرته، فلعب في صفوف فيتوريا البرازيلي، وبعدها بيع إلى نادي كاواساكي فرونتال الياباني، وبعد شهر بيع إلى نادي كونسادول سابورو في عام 2006، ولعب كل المباريات وسجل 25 هدفًا، وكان واحدًا من بين أكثر اللاعبين المسجلين.

وفي عام 2007 انتقل ليلعب في نادي طوكيو فيردي وسجل 37 هدفًا في 42 مباراة، ثم انتقل إلى نادي بورتو البرتغالي وأحرز معه 54 هدفًا في 99 مباراة، كما لعب في صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي. ويحصل على 320 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من فريقه الحالي "شنغهاي" الصيني.




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