إجراء حاسم بعد انتشار فيديوهات مخلة للآداب فى الكويت

28 ديسمبر 2019 - 04:47 م

انتشرت فيديوهات مخلة للآداب وخادشة للحياء في الكويت، ما دعا أجهزة وزارة الداخلية إلى التحرك، وضبط الشخص المسئول.

وأعلنت وزارة الداخلية، الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم استدعاء الشخص المسؤول عن نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان الوزارة، أن السلطات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة.

وذكر أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المعني بالموضوع من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

كما شدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهم.