تركيا ترسل قوات سورية إلى ليبيا

28 ديسمبر 2019 - 04:39 م

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن تركيا لإرسال قوات برية وبحرية، وكذلك مسلحين سوريين موالين لها إلى ليبيا.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطة تأتي، تلبية لطلب تلقته من حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ليبيين تأكيدهم أن حكومة الوفاق طلبت من تركيا دعما عسكريا بريا وبحريا وجويا في حربها ضد خليفة حفتر،.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستصوت على قرار إرسال قوات لليبيا في البرلمان يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن ترسل تركيا سفنا حربية لحماية العاصمة طرابلس وعسكريين لتدريب عناصر قوات حكومة الوفاق، كما أكد هذه المعلومات مسؤول تركي بارز في حديث لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال المسؤول التركي ومسؤول آخر ليبي للوكالة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يذهب إلى ليبيا أيضا عناصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة، وتابع المسؤول الليبي أن حكومة الوفاق عارضت في البداية هذه الفكرة لكنها وافقت عليها مؤخرا في ظل استئناف قوات حفتر تقدمها نحو طرابلس.