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داليا البحيري ترد على شائعات وفاة عادل إمام

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عادل إمام
عادل إمام
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المصريون ـ متابعات

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رامي إمام يفجر مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ"الزعيم"

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن حقيقة ما يتداول عن صحة الزعيم عادل إمام، قائلة: «أنا زهقت من كتر ما بجاوب على السؤال ده.. والله الزعيم زي الفل».
وأضافت البحيري، خلال لقائها مع برنامج «MBC Trending»، «واحنا بنأكد ده بنشر صور كثيرة من كواليس المسلسل.. العمل في مسلسل فلانتينو على مواقع التواصل الاجتماعي».
وتابعت: «الزعيم بيبقى وسطنا في التصوير وموده حلو، وخلاص فاضل كام يوم ونخلص».
وعن أجواء العمل مع عادل إمام، قالت: «الشغل مع الزعيم دايما مختلف، والالتزام في كل حاجة، والكاميرا تبدأ التصوير في ميعادها»، متابعة: «في رهبة في اللوكيشن».

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