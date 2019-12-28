نتنياهو يعد بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

28 ديسمبر 2019 - 12:30 ص

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، سلسلة من الخطط واسعة النطاق، بينها ضمان الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



وجاء إعلان نتنياهو بعد الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب «الليكود» اليميني، بـ 72.5% من الأصوات، بحسب «روسيا اليوم».



وقال نتنياهو في خطاب الفوز بالانتخابات الذي ألقاه اليوم أمام مؤيديه: «سنناضل لتحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن، وجميع المستوطنات في يهودا، والسامرة (الضفة الغربية)».



وتحدث نتنياهو عن «اتفاقية دفاع تاريخية» مع الولايات المتحدة، إذا فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية المقررة في 2 مارس 2020.



وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن تل أبيب «ستوقف إيران نهائيا»، فضلا عن السعي لإبرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية.



وجرت الانتخابات التمهيدية لحزب «الليكود» في ظل المأزق السياسي الذي أصاب إسرائيل بالشلل لأشهر عدة، لتشهد البلاد انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

