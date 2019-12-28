ممدوح عباس يهدد رئيس الزمالك بملفات خطيرة

28 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق إنه يمتلك ملفات مالية خطيرة للنادي الأبيض في إشارة لناديه السابق الزمالك.



ونشر ممدوح عباس تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: معي ملفات خطيرة إلى من يهمه الأمر لمخالفات مالية في نادي ميت عقبة، ولكن لا أعلم لمن أتوجه إليه بها.



وأضاف: مجرد سؤال وأرجو أن تكون الإجابة في هذا الشأن من صاحب قرار التحقيق به وليس من هواة حفظ الملفات في الأدراج.

