ممدوح عباس يهدد رئيس الزمالك بملفات خطيرة

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قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق إنه يمتلك ملفات مالية خطيرة للنادي الأبيض في إشارة لناديه السابق الزمالك.
ونشر ممدوح عباس تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: معي ملفات خطيرة إلى من يهمه الأمر لمخالفات مالية في نادي ميت عقبة، ولكن لا أعلم لمن أتوجه إليه بها.
وأضاف: مجرد سؤال وأرجو أن تكون الإجابة في هذا الشأن من صاحب قرار التحقيق به وليس من هواة حفظ الملفات في الأدراج.


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