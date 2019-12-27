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هذا ما قاله عمرو أديب عن زيارة أردوغان لتونس

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المصريون ـ متابعات

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وجه الإعلامي عمرو أديب، التحية إلى الشعب التونسي والقيادة التونسية وذلك لرد فعلهم على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إليهم، معقبا: "أردوغان كان عايز يعمل لتونس كماشة، ومحسبش حساباته صح، هو فاكر تونس قطر ولا سوريا".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أردوغان يعتاد على الدولة منتقصة السيادة، ولم يدرك أن تونس دولة ذات سيادة، ولها قرار، منوها بأن البيان الذي أصدرته الدولة التركية عن الزيارة "غبي".
وأضاف أن الرئاسة التونسية والأحزاب التونسية ردت على كل ما أثير حول الزيارة، معلقا: "أردوغان دخل عليهم قالهم هاخد الزيتون وزيت الزيتون، بس التونسيين قالوله كلام بايخ"، مؤكدا أن موقف الرئيس التونسي كان واضح.

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