الكشف عن حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

27 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

أكد الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تُنشئ الخط الثالث للمترو على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من مرحلتين، ويتبقى مرحلتين.



وأوضح "والي"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الخميس، أن الخط الثالث للمترو من أهم وأطول الخطوط، لافتًا إلى أن طوله حوالي 45 كيلو متر، بالإضافة إلى أنه سيربط بين كل خطوط المترو.



وأضاف أن تكلفة الخط الثالث للمترو تزيد عن 97 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الخط الثالث به أحدث أنظمة في العالم كله، والمحطات والقطارات على أعلى مستوى.

