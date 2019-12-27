» رضوى الشربيني تكشف: 10 أخطاء تفقدك حبيبك دون عودة

27 ديسمبر 2019 - 12:30 ص

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، مجموعة من النصائح لمن تريد فقدان حبيبها عند بداية أي علاقة، موضحة أنه على الفتاة التي تريد أن تفقد حبيبها أن تتصل عليه يوميا ومرارا وتكرارا.



وأشارت "رضوى"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الخميس، إلى أنه على الفتاة أن تكثر من حديثها عن الزواج والإنجاب والأطفال، مع الإكثار من السؤال عن "قيمة الشبكة، ومكان الشقة"، مضيفة أن تحول الفتاة لدمية مطيعة سيجعل الشاب يمل من الفتاة.

