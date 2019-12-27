سكان كوكب الأرض معرضون للانقراض لهذا السبب

27 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

أكد الدكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر الكبير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش أنقذوا مصر من الإخوان.



وأوضح "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن مصر ستصبح مركزًا أساسيًا في التحرك تجاه مقاومة الإرهاب الكوكبي.



وأشار إلى أن سكان كوكب الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب، ولذلك يفضل تسميته بالإرهاب الكوكبي، لافتًا إلى أنه كان يشاهد الإخوان في المطابخ الدولية.

