تعليق ناري لـ"بكري" على عودة وزارة الإعلام

عقب الإعلامي مصطفى بكري، على التعديل الوزاري الجديد، قائلًا إنه انفرد بالحديث عن التغيير الوزاري قبل حدوثه، متابعًا: "توقعنا التغيير الوزاري منذ 28 نوفمبر".
وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: "كل ما قولناه عن التغيير الوزاري هو ما تحقق بعد ذلك بالأسماء"، مؤكدًا أن التعديل الوزاري كان هامًا جدًا.
وعن تعيين أسامة هيكل وزيرًا للإعلام، أكد "بكري" إن اختيار "هيكل" جاء في توقيت هام، كان ينتظر في بلورة رؤية جديدة للإعلام المصري على مستوى الشكل والمضمون والدور، معلقًا: "أعتقد إن الصورة واضحة، وأسامة هيكل مش جديد على وزارة الإعلام، واستقباله كان جيدًا".