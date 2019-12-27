تعليق ناري لـ"بكري" على عودة وزارة الإعلام

27 ديسمبر 2019 - 10:40 م

عقب الإعلامي مصطفى بكري، على التعديل الوزاري الجديد، قائلًا إنه انفرد بالحديث عن التغيير الوزاري قبل حدوثه، متابعًا: "توقعنا التغيير الوزاري منذ 28 نوفمبر".



وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: "كل ما قولناه عن التغيير الوزاري هو ما تحقق بعد ذلك بالأسماء"، مؤكدًا أن التعديل الوزاري كان هامًا جدًا.

