» ليفربول يُغرد منفردًا على قمة الدوري الإنجليزي

27 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

واصل فريق ليفربول، الخميس، التحليق على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).



واكتسح ليفربول مضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للمسابقة المحلية.

حسم ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 31.

وواصل ليفربول سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، ونجح في إضافة ثلاثة أهداف عبر جيمس ميلنر من ضربة جزاء وفيرمينو وترينت ألكسندر أرنولد في الدقائق 71 و74 و78.