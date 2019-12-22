9 غوايش تغير مجرى الأحداث في قضية الهياكل العظمية بالإسكندرية

22 ديسمبر 2019 - 07:14 ص

عثر عدد من المواطنين على أجولة بها هيكلين عظميين بمنطقة الحضرة في الإسكندرية وأبلغوا الأجهزة الأمنية.



وحتى الآن لم يتم تحديد هوية الهيكلين العظميين التي أثببت المعاينة الأولية أن أحدهما رجل والأخرى امرأة .



ويجري الآن فحص بلاغات التغيب بجميع أقسام الإسكندرية لمعرفة هوية الهيكلين ، وساد اعتقاد في البداية أن القتل تم بقصد السرقة .



إلا أنه تم العثور على 9 غوايش ذهبية مع المرأة وهو ما جعل التحقيقات تتغير حين من الممكن أن يكون القتل له دوافع أخرى .



وأمرت النيابة بفحص الحمض النووي للهيكل المعثور عليها لتحديد هوية المجني عليهما.



